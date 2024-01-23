الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يستهدف أي جسم متحرك في خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلي - (أرشيفية)
جيش الاحتلال الإسرائيلي - (أرشيفية)
أغلقت آليات الاحتلال شارع 5 المؤدي للطريق الساحلي من خان يونس باتجاه رفح، الأمر الذي يمنع حركة النازحين.

ونقلا عن قناة "الجزيرة"، أطلقت قوات الاحتلال النار على الطرق المؤدية إلى شارع الرشيد من خان يونس، للحد من حركة النازحين.اضافة اعلان

وكان المتحدث باسم الهلال الأحمر في غزة رائد النمس، صرح اليوم الثلاثاء، أن وضع القطاع الصحي يزداد سوءا في ظل الحصار المطبق، وعدم توفر الإمدادات.

وأضاف النمس أن هناك عددا كبيرا من الشهداء والجرحى إثر استهداف الاحتلال أي جسم متحرك.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الجرائم بحق المدنيين.

وأشار إلى أن المداخل والمخارج إلى محافظة خان يونس شبه معدومة، وهناك "هلع بين النازحين في مستشفى الأمل ومقرنا بخان يونس، ومحاولة المئات الهرب من القصف".
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