الاحتلال يستهدف 30 ألف نازح في 5 مراكز إيواء بخانيونس

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استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقصف 30 ألف نازح في 5 مراكز إيواء بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بعد أن كانت أجبرتهم على النزوح إليها.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة اليوم الاثنين، إنّ قوات الاحتلال تمنع تحرك سيارات الإسعاف لانتشال الشهداء والجرحى غرب خانيونس، مشيرا إلى أن عشرات الشهداء والجرحى ما يزالون تحت ركام الأماكن المستهدفة وعلى الطرقات جرائم مروعة غرب المدينة.وقالت مصادر فلسطينية، إنّ قوات الاحتلال استهدفت مراكز النزوح بالقصف المباشر، بالمدفعية وطائرات "الكواد كابتر" وطائرات الاستطلاع، ودنست المقابر خلال عملياتها البرية في خانيونس وهو ما يتعارض مع نظام روما الأساسي، الذي أننشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية. (بترا)