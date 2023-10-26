الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة طالت 94 فلسطينيا

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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 94 فلسطينيا من محافظات الضفة، بينهم سبع سيدات.فمن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الفتاة اليسار أبو حسنة من حي الشيخ جراح بمدينة القدس، ومحمد خليل منصور، ومجدي منصور، ومحمد عبد الرزاق، وهاشم حميدان، وأيوب خضور، ومشهور منصور، ونضال مشهور منصور، وجمال مشهور منصور، وعبد يحيى عياش، وتامر يحيى عياش، ويحيى عياش، وخالد يحيى عياش، من بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة.ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال محمد نعيم العاروري، من قرية عارورة شمال غرب رام الله، خلال مروره عبر حاجز عسكري طيار قرب دوار روابي، ومن بلدة كوبر شمال غرب رام الله، اعتقل جنود الاحتلال كلا من: سهير البرغوثي (أم عاصف)، وعماد خلدون البرغوثي، ووجد البرغوثي (أبو مجاهد)، وعمر محمد عصفور البرغوثي، وأكثم البرغوثي، ومحمد ماهر البرغوثي، والمعتقلين المحررين قسام مجد البرغوثي، وزاهي إسماعيل البرغوثي، ويوسف سرحان البرغوثي، ومحمد ماهر البرغوثي، وجودت سرحان البرغوثي، ولطفي إسماعيل البرغوثي، وساهر إسماعيل البرغوثي، وصهيب ساهر البرغوثي، ومعتز ساهر البرغوثي، وعاصم نبيل العبد، وعباس إبراهيم البرغوثي، ومن قرية المغير شرقا اعتقلت محمد عاطف أبو عليا، وأحمد عبد الفتاح أبو نعيم، وعودة أبو عامر أبو عليا، ومن حي أم الشرايط اعتقلت قوات الاحتلال رشدي ضراغمة، ومحمد ضراغمة، ويحيى جمال الطويل، والمعتقل المحرر عبد الله متولي من البيرة.ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال أنس عادل رمضان (36 عاما)، ونضال محمود خلاوي (42 عاما) من مخيم الدهيشة جنوبا، وأمير بسام ضوة (28 عاما) من مخيم عايدة شمالا، ورمزي نعيم عميرة (47 عاما) من قرية حوسان غربا، وطه موسى الشيخ (63 عاما) من مراح رباح جنوبا، ومحمد أحمد سعد (43 عاما) من بيت اسكاريا جنوبا، وعبد الله محمد عبيات (40 عاما) من جبل هندازة شرقا، وبهاء الدين محمد شكارنة (20 عاما) من بلدة نحالين غربا، وموسى أحمد العروج (26 عاما)، وشاهر حسن العروج (21 عاما) من العروج شرقا، ومحمود ناصر بداونة (24 عاما) من الدوحة غربا، والشقيقين محمد وأحمد لؤي ثوابتة (20، و18 عاما) من بيت فجار جنوبا، ومعزز خليل عبيات من خلايل اللوز جنوب شرق المحافظةومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: كريم وائل جرار، وزوجة المعتقل المحرر بلال ذياب، ووالدها شهير ولد علي، وطارق محمد جرار، من قرية صانو جنوبا.ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أحمد درويش، وأيمن درويش من شارع 15، وبهاء الدين من حي المخفية، وأحمد عبد الله حمادنة، وبراء جرارعة، وعلي الشولي، وعبد الله عبد السلام صوالحة، من قرية عصيرة الشمالية.ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال أحمد الهيموني، والصحفية لمى خاطر، ومريم محمود سلهب، من المدينة، ومن بلدة دورا ومخيم الفوار جنوبا، اعتقلت كلا من: رقية محمد طه عمرو، ومروان محمد نصار، ومصطفى شامية وأولاده عبد الجليل ومحمد وحسين، كما اعتقلت كلا من: إسماعيل النطاح، وأكرم النطاح، وعمر النطاح، وجاسر النطاح، وأكرم يونس فسيسي، ومحمد يوسف فسيسي، وثائر رمضان مطر، وإبراهيم سالم النطاح، ومجاهد وشقيقه متوكل محمد أبو اجحيشة، من بلدة إذنا غربا، وداهمت قوات الاحتلال بلدة الشيوخ وحلحول وبيت كاحل وصوريف وترقوميا وبيت أمر شمالا واعتقلت كلا من: ليث الحلايقة، وسميرة الحلايقة، وأفنان الحلايقة، وجهاد طنينة، وعمر نعيم زهور، وسعد سلمان العصافرة، وعماد علي العصافرة، وأحمد احميدات، وعبيدة غازي عادي، وحاتم سليم أبو جهاد ومحمد شعطوط وكلاهما من غزة وتم اعتقالهما في بلدة حلحول.ومن سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب رأفت سليمان، بعد أن داهمت منزله في قرية مردا وفتشته وعبثت بمحتوياته. وفا