الاحتلال يطالب أهالي مناطق في خان يونس بالإخلاء

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طالب الجيش الإسرائيلي بإخلاء 7 مناطق في بني سهيلا وخان يونس جنوبي قطاع غزة.كما طالب الاحتلال بإخلاء 12 منطقة في منطقة القرارة وأحياء عدة شرق خان يونس، داعيا الجميع إلى التحرك نحو رفح والوصول إلى المنطقة التي يصفها بالـ"الإنسانية". (الجزيرة نت)