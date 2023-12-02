السبت 02 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يطالب أهالي مناطق في خان يونس بالإخلاء

مخيم خان يونس للاجئين جنوب قطاع غزة (رويترز)
مخيم خان يونس للاجئين جنوب قطاع غزة (رويترز)
طالب الجيش الإسرائيلي بإخلاء 7 مناطق في بني سهيلا وخان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما طالب الاحتلال بإخلاء 12 منطقة في منطقة القرارة وأحياء عدة شرق خان يونس، داعيا الجميع إلى التحرك نحو رفح والوصول إلى المنطقة التي يصفها بالـ"الإنسانية". (الجزيرة نت)اضافة اعلان
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