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Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعتقل أكثر من 20 فلسطينيا بالضفة

الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين
الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين - (أرشيفية)
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، أكثر من 20 فلسطينيا، ونكلت بهم خلال اقتحامها لبلدة سلواد شمال شرق رام الله، وسط الضفة الغربية.اضافة اعلان

وواصل الاحتلال اقتحاماته لمدن ومناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة.
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