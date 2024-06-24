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الإثنين 24 حزيران 2024
5:01 ص
الاحتلال يعتقل أكثر من 20 فلسطينيا بالضفة
الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين - (أرشيفية)
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، أكثر من 20 فلسطينيا، ونكلت بهم خلال اقتحامها لبلدة سلواد شمال شرق رام الله، وسط الضفة الغربية.
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وواصل الاحتلال اقتحاماته لمدن ومناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة.
فلسطين
الاحتلال
الضفة
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