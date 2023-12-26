الاحتلال يعتقل خالدة جرار

اعتقل "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، القيادية البارزة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من الضفة الغربية، خالدة جرار.

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جاء الاعتقال بعد أن اقتحمت قوّة عسكرية إسرائيلية مدينة البيرة الملاصقة لرام الله وسط الضفة الغربية، وداهمت منزل جرار، واعتقلتها، بعد عملية تفتيش لمنزلها.





وتُعدّ جرار أبرز قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وانتخبت عضواً في المجلس التشريعي الفلسطيني السابق.



ويأتي اعتقالها في إطار حملة الاعتقالات والاقتحامات الواسعة التي يُنفّذها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والتي زادت حدتها منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



وكان الاحتلال قد أفرج عن خالدة جرار في أيلول/ سبتمبر 2021، بعد اعتقالٍ دام عامين. كما اعتقلها مرّاتٍ عدّة، وهي عضوة سابقة في المجلس التشريعي وأكاديمية وباحثة في شؤون الأسرى.



وفي سياق حملة الاعتقالات التي يشنّها الاحتلال يومياً، اعتقلت قوات الاحتلال الصحافي حمد طقاطقة من بيته في بلدة بيت فجّار، جنوب بيت لحم، فجر اليوم.





وشنّت قوات الاحتلال، ليل الاثنين الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات في عدة قرى ومدن بالضفة الغربية، طاولت عدداً من الفلسطينيين.



وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم نور شمس للمرّة الثانية في غضون أيام، وفجّرت منزلاً عدّة عند مدخل المخيم.



يأتي ذلك، فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي شنّ اقتحامات تشمل عدة بلدات ومدن في الضفة الغربية، فيما يتصدى المقاومون للقوات المقتحمة، وذلك بالتزامن مع مواصلة عدوانه على قطاع غزة المُحاصر لنحو 81 يوماً على التوالي. -وكالات

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