الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، 14 فلسطينيا بحملة مداهمات واقتحامات واسعة شنتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها اشتباكات في بعض المناطق أسفرت عن إصابات.

اضافة اعلان



وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت 14 من الفلسطينيين في الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة والضلوع في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين المتطرفين وقوات الاحتلال.



وشملت الاقتحامات والاشتباكات مختلف المحافظات بالضفة، تم خلالها اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات. (بترا)

