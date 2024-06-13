 
الخميس 13 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا ويهدم منزلا في الخليل

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قوات من الاحتلال الإسرائيلي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، 14 فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضّفة الغربية، بينهم طفل وأسرى سابقون.


وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، بأن الاعتقالات تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات نابلس، سلفيت، وقلقيلية، في وقت تواصل قوات الاحتلال اقتحام محافظة جنين ومخيمها منذ صباح اليوم ولم يتسنّ التأكد من حالات الاعتقال.

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وأشار البيان، إلى أن الاحتلال ينفذ أثناء عمليات الاعتقال، اعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تخريب وتدمير منازل المواطنين.
وارتفعت حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول إلى نحو 9185.


الى ذلك، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، منزلا في قرية مسافر يطا جنوب الخليل.


وقال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الضفة راتب الجبور في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "أم قصة" في "البادية البدوية"، وهدمت بالجرافات منزلا تبلغ مساحته 160 مترا مربعا، ويؤوي عددا كبيرا من الأفراد.


ومنع الاحتلال أصحاب المنزل من إفراغه من محتوياته، وهدمه على ما فيه من أثاث وملابس ومقتنيات، كما استولت تلك القوات على عدد من مركبات المواطنين، قبل انسحابها من المنطقة.

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