الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، 15 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، بينهم المعتقلة السابقة ياسمين شعبان التي أفرج عنها أخيرا.

اضافة اعلان



وتوزعت الاعتقالات بحسب بيان صادر عن نادي الأسير الفلسطيني على محافظات، رام الله، نابلس، طوباس والقدس، رافقها عمليات تنكيل واعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، وعمليات التحقيق الميداني التي تركزت في بلدة سنجل شمال رام الله، وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من 8815 معتقلا.



يُشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.