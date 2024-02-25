الأحد 25 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا

الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين
الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين
أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 15 فلسطينيا على الأقل منذ مساء أمس السبت.

وارتفعت أعداد الأسرى الفلسطينيين المعتقلين من قطاع غزة والضفة الغربية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى أرقام قياسية منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.اضافة اعلان
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