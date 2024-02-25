الأحد 25 شباط 2024
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
العرب والعالم
عربي
الأحد 25 شباط 2024
12:42 م
الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا
الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين
أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 15 فلسطينيا على الأقل منذ مساء أمس السبت.
وارتفعت أعداد الأسرى الفلسطينيين المعتقلين من قطاع غزة والضفة الغربية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى أرقام قياسية منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
اضافة اعلان
فلسطين
الاحتلال
نادي الاسير الفلسطيني
Copy
ذات صلة
استهداف محيط مستشفى الأمل المحاصر منذ 31 يوما
22 شباط 2024
الكنيست يصوت بالأغلبية على عدم الاعتراف بدولة فلسطينية
21 شباط 2024
الاحتلال يعتقل 27 فلسطينيا بالضفة الغربية
21 شباط 2024
الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 9 مجازر خلال 24 ساعة
17 شباط 2024
اقرأ أيضا
"جرف الملح".. قرية عراقية ما تزال "تنزف" بسبب الألغام
منذ3 ساعة
"الحوثي" تشترط إدخال "إغاثة" لغزة مقابل سحب سفينة بريطانية غارقة
منذ3 ساعة
الاقتصاد العالمي يصاب بـ "ضغط مرتفع".. والسبب "إسرائيل "
منذ3 ساعة
إعلام عبري: أسبوعان حاسمان بشأن صفقة تبادل الأسرى
منذ3 ساعة
دمية ودماء.. طفلة غزاوية تبحث عبثا عن ذكرياتها تحت أنقاض منزلها
منذ3 ساعة
حكومة فلسطينية جديدة من التكنوقراط الأسبوع الحالي
منذ4 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
بجرم مخالفة قانون مقاطعة الاحتلال.. إخبار قضائي ضد نانسي عجرم
فنون
|
منذ 14 دقيقة
طبق الكبد.. بين الفوائد والمضار
صحة وأسرة
|
منذ 30 دقيقة
اتحاد الكرة يطلق منصة تعليمية للحكام
رياضة محلية
|
منذ 37 دقيقة
صناديق تقاعد النقابات المهنية.. نوايا حسنة ونتائج خطيرة
أخبار محلية
|
منذ 45 دقيقة
النعيمات يكشف حقيقة انتقاله إلى نادي آخر
كرة القدم
|
منذ 49 دقيقة
أسعار الذهب محليا ليوم الأحد
الاقتصاد المحلي
|
منذ1 ساعة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
عبير عيسى توضح لـ"الغد" سبب قصة شعرها اللافتة (صور)
فنون
|
13 أيلول 2023
افكار و مواقف
تطهير الضفة الغربية من الفلسطينيين
ماهر أبو طير
|
اليوم
ضحايا استبداد "حق النقض- (1)..!
علاء الدين أبو زينة
|
اليوم
حصافة المسؤول
سلامة الدرعاوي
|
اليوم
قصة أسطورة من وطني!
نضال المجالي
|
اليوم
خيارنا الوحيد ومنظومة إجراءات فورية (4 - 6)
د.خليف الخوالدة
|
اليوم
ترجمات
رد "داعش" على أحداث "7 أكتوبر"
ترجمات
|
منذ16 ساعة
جنرال إسرائيلي: لو دخلنا رفح لن ننجح في القضاء على حماس
ترجمات
|
24 شباط 2024
فخ إستراتيجية "مكافحة التمرد" في غزة
ترجمات
|
23 شباط 2024
مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.. التداعيات والتحديات
ترجمات
|
23 شباط 2024
تدمير إسرائيل الذاتي: نتنياهو، الفلسطينيون وثمن الإهمال (2-2)
ترجمات
|
21 شباط 2024
تدمير إسرائيل الذاتي: نتنياهو.. الفلسطينيون وثمن الإهمال (2-1)
ترجمات
|
20 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
نصيحة !
صمود أهل غزة
23 شباط 2024
تشجيع
22 شباط 2024
ترند الحلويات !
21 شباط 2024
متعثر
20 شباط 2024
العالم وغزة
19 شباط 2024