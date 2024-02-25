الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا

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وارتفعت أعداد الأسرى الفلسطينيين المعتقلين من قطاع غزة والضفة الغربية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى أرقام قياسية منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.