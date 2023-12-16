الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا بالضفة

اضافة اعلان

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 فلسطينيا بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني.وأضاف النادي في بيان، أن عدد المعتقلين في الضفة ارتفع إلى 4520 منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، كثف جيش الاحتلال حملة الاقتحامات والاعتقالات لمدن وبلدات الضفة الغربية. (الجزيرة نت)