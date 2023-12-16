السبت 16 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا بالضفة

قوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين - (أرشيفية)
قوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين - (أرشيفية)
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 فلسطينيا بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني.

وأضاف النادي في بيان، أن عدد المعتقلين في الضفة ارتفع إلى 4520 منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.اضافة اعلان

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، كثف جيش الاحتلال حملة الاقتحامات والاعتقالات لمدن وبلدات الضفة الغربية. (الجزيرة نت)
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