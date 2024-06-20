 
الجمعة 21 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا في الضفة الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية تخللتها اعتقالات طالت 19 مواطنا فلسطينيا، فيما دارت اشتباكات في مخيم الفارعة قضاء طوباس واندلعت مواجهات في بعض بلدات ومخيمات الضفة الغربية أسفرت عن إصابات.

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وبحسب بيان صادر عن نادي الأسير الفلسطيني، فإن قوات الاحتلال اعتقلت 19 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة والضلوع في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.


وتركزت الاقتحامات والاشتباكات في محافظات جنين، وطولكرم، وقلقيلية، ونابلس، وسلفيت، ورام الله والبيرة، والخليل، وبيت لحم، تم خلالها اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات. -(بترا)

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