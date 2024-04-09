الثلاثاء 09 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا في الضفة

الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين
الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين
قال نادي الأسير الفلسطيني إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 20 فلسطينيا الليلة الماضية وصباح اليوم في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.اضافة اعلان
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