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الثلاثاء 09 نيسان 2024
5:09 م
الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا في الضفة
الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين
قال نادي الأسير الفلسطيني إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 20 فلسطينيا الليلة الماضية وصباح اليوم في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
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فلسطين
الاحتلال
نادي الاسير الفلسطيني
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