الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 20 مواطنا فلسطينيا، بينهم سيدة وأطفال ومعتقلون سابقون.



وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: رام الله، والخليل، ونابلس، وطولكرم، وجنين، والقدس المحتلة التي تم اعتقال طفلة منها أفرج عنها لاحقا، إضافة إلى تنكيل واسع بحق المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير منازل المواطنين، والاستيلاء على المركبات.

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يشار إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد 7 تشرين الأول الماضي بلغت 8480، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.



يذكر أن حملات الاعتقال تشكل أبرز السياسات الثابتة والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما أنها من أبرز أدوات سياسة (العقاب الجماعي) كجزء من الإجراءات الانتقامية في استهداف المواطنين، والتي تصاعدت وتيرتها في ظل العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني والإبادة المستمرة في غزة، بعد 7 تشرين الأول الماضي.