الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا بالضفة والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء 25 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس المحتلة، بينهم معتقلون سابقون.



وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان اليوم الأربعاء، بأن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات جنين، قلقيلية، نابلس، رام الله، أريحا والقدس المحتلة.

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وأضافت، إن الاعتقالات رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وعمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين.



الى ذلك، هدمت قوات الاحتلال ثلاثة منازل وتسوية بناء وغرفة زراعية في نابلس وأريحا وبيت لحم بالضفة الغربية.



ففي نابلس، هدم الاحتلال منزلين قيد الإنشاء في الجهة الشمالية الغربية من بلدة يتما جنوبا، بحجة البناء دون ترخيص.

وفي أريحا، هدم جيش الاحتلال منزلا مكونا من 3 غرف تقدر مساحته بـ 130 مترا ويؤوي 10 أفراد، كما هدم الاحتلال بناء آخر بعد الاستيلاء على معدات بنائه قبل نحو شهر، وفي مدينة بيت لحم، هدم الاحتلال غرفة زراعية وجرف حقول زيتون في قرية المنية جنوب شرق المدينة.



وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن سلطات الاحتلال أصدرت في النصف الأول من العام الحالي 359 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص، تركز معظم هذه الإخطارات في محافظات الخليل (111 إخطارا) وأريحا 73 إخطارا ورام الله 46 إخطارا، وهدمت خلال هذه الفترة 318 منشأة.