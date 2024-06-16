 
الأحد 16 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من بيت لحم

الاحتلال يعتقل 7040 فلسطينيا بالضفة منذ "طوفان الأقصى"
الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين - (أرشيفية)
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني لوكالة "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت كلا من: عمر محمود عيسى (22 عاما)، وعلاء يحيى عزات عيسى (21 عاما)، وعوده تايه عيسى.اضافة اعلان

وأضاف المصدر ذاته، أن قوات الاحتلال داهمت منزلا يعود للمواطن أحمد صلاح، وفتشته.
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