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الأحد 16 حزيران 2024
2:33 م
الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من بيت لحم
الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين - (أرشيفية)
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني لوكالة "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت كلا من: عمر محمود عيسى (22 عاما)، وعلاء يحيى عزات عيسى (21 عاما)، وعوده تايه عيسى.
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وأضاف المصدر ذاته، أن قوات الاحتلال داهمت منزلا يعود للمواطن أحمد صلاح، وفتشته.
فلسطين
الاحتلال
بيت لحم
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