الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من بيت لحم

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وأفاد مصدر أمني لوكالة "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت كلا من: عمر محمود عيسى (22 عاما)، وعلاء يحيى عزات عيسى (21 عاما)، وعوده تايه عيسى.وأضاف المصدر ذاته، أن قوات الاحتلال داهمت منزلا يعود للمواطن أحمد صلاح، وفتشته.