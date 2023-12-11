الإثنين 11 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا بالضفة

قوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين - (أرشيفية)
قوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين - (أرشيفية)
قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 30 فلسطينيا منذ أمس الأحد.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء الأحد اقتحامها لعدة مدن وبلدات في الضفة الغربية، كما شنت حملة مداهمات واعتقالات واسعة النطاق. (الجزيرة نت)اضافة اعلان
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