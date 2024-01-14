الأحد 14 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعتقل 35 فلسطينيا بالضفة الغربية

اعتقال 11 ألف فلسطيني العام الماضي نصفهم بعد 7 أكتوبر
الاحتلال يعتقل 35 فلسطينيا بالضفة الغربية
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، حملة اقتحامات وتفتيشات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت 35 فلسطينيا، فيما دارت اشتباكات في مدينة جنين ومخيمها أسفرت عن إصابة عددا من الشبان بجروح متفاوتة.اضافة اعلان
وبحسب نادي الاسير الفلسطيني، فإن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين الخمسة والثلاثين من مناطق مختلفة بالضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة والضلوع في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.
وتركزت الاقتحامات والاشتباكات في محافظات، جنين وقلقيلية ونابلس وسلفيت ورام الله والبيرة والخليل، تم خلالها اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.
واعتقلت قوات الاحتلال كل من دلال وفاطمة العاروري، شقيقتي الشهيد القائد صالح العاروري، بعد اقتحام منزليهما في مدينة البيرة وبلدة عارورة قضاء رام الله.
-- (بترا )
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