الأحد 22 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعتقل 42 مواطنا على الأقل من الضفة

اعتقالات في الضفة
الاحتلال يعتقل 42 مواطنا على الأقل من الضفة
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية، طالت 42 فلسطينيا على الأقل، بينهم عمال من غزة.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 20 فلسطينيا، وهم: أسامة ناصر عبدة، وعبد الله زاهر عبده، ومحمد ذيب أبو عادي، ومحمد حسن أبو عادي، وعبد الحكيم أبو عادي من قرية كفر نعمة غربًا، ومجاهد محمود علقم ( 32 عاما)، ومحمد محمود علقم (20 عاما)، وخليل هاني عقل أبو صفية (19 عاما)، ومجدي سليم حمدان (31 عاما)، وعلى هشام حمدان (30 عاما)، وعرفات ياسر حمدان (25 عاما)، وهاني عقل أبو صفية (50 عاما) في قرية بيت سيرا.اضافة اعلان

كما اعتقلت رئيس بلدية البيرة إسلام الطويل في مدينة البيرة، والاسير المحرر صالح جميل نوفل (45 عاما) من قرية راس كركر، والمواطنين براء عودة، وعز الدين عودة من قرية دير عمار، ومحمد صالح محمد بدر (35 عاما)، من قرية بيت لقيا، وأحمد مخلوف، ويوسف رياض من مخيم الجلزون شمالا، واسلام فواقة من دورا القرع.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 13 مواطنًا، وهم: معاذ محمد أبو عرفة، وبلال فضل الزعارير، وبراء غزال، وسام الشرباتي من المدينة، وأسامة فضل عصافرة، وحسن حسين زهور، وعزام محمد عصافرة، وحمزة عبد المهدي زهور، ومحمد محمود ابريوش من بيت كاحل شمالا، وسامي امطير، وعبد الرحيم الدرابيع ونجله اسيد، ومحمود جعفر ابو عرقوب من دورا جنوبًا.

ومن جنين، اعتقلت تلك القوات ستة مواطنين شبان وهم: الأسير المحرر يوسف زياد نزال، وكرم شاهر يحيي، ومحمود مهند يعاقبة، والشقيقين هشام وعصام نبيل ذياب من بلدة كفر راعي جنوبًا، وصلاح ناجح كميل من قباطية.

ومن طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين برهان عنبوسي، ومحمود عبد الله صوافطة من المدينة.

 ومن سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عزيز الفتاش من الحي الشرقي بالمدينة.

فيما لم تعرف بعد الحصيلة النهائية لعدد العمال من قطاع غزة الذين اعتقلوا بعد اقتحام بلدة الرام.

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