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الخميس 18 كانون الثاني 2024
2:54 م
الاحتلال يعتقل 60 فلسطينيا بالضفة والقدس
قوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين - (أرشيفية)
أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 60 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ الليلة الماضية.
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فلسطين
الاحتلال
الضفة
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