الاحتلال يعتقل 60 فلسطينيا بالضفة والقدس

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أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 60 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ الليلة الماضية.