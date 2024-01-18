الخميس 18 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعتقل 60 فلسطينيا بالضفة والقدس

قوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين - (أرشيفية)
قوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين - (أرشيفية)
أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 60 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ الليلة الماضية.اضافة اعلان
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