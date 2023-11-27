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الإثنين 27 تشرين الثاني 2023
12:00 م
الاحتلال يعتقل 60 فلسطينيا في الضفة الغربية
الاحتلال يعتقل 60 فلسطينيا في الضفة الغربية
قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت خلال ساعات الليل 60 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار النادي في بيان إن من بين المعتقلين أسرى سابقون.
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