الاحتلال يعتقل 60 فلسطينيا في الضفة الغربية

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قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت خلال ساعات الليل 60 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة.وأشار النادي في بيان إن من بين المعتقلين أسرى سابقون.