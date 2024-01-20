السبت 20 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعتقل 6115 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر

قوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين - (أرشيفية)
قوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين - (أرشيفية)
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم السبت (22) مواطناً فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة من القدس، وأطفال.

ونقلا عن وكالة "قدس برس"، قالت "هيئة الأسرى والمحررين" (تابعة للسلطة) و"نادي الأسير الفلسطيني" (حقوقي مقره رام الله) في بيان مشترك، اليوم السبت: إن "عمليات الاعتقال تركزت على محافظات الخليل، نابلس، طوباس، بيت لحم، جنين، والقدس، ورافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، وتدمير البنية التحتية، ومصادرة الأموال والمركبات".اضافة اعلان

وأشار البيان إلى "ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، إلى نحو (6115)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".

وأكد مواصلة قوات الاحتلال "تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها، إلى جانب الاقتحامات لمنازل أهالي المعتقلين، والتي يرافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
قوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين - (أرشيفية)

الاحتلال يعتقل 60 فلسطينيا بالضفة والقدس

18 كانون الثاني 2024
زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين عبد الملك الحوثي - (أرشيفية)

الحوثي يتوعد الاحتلال الإسرائيلي وحليفته الأولى

11 كانون الثاني 2024
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أكثر من 12 ألف اعتداء يرتكبه الاحتلال بحق الفلسطينيين العام الماضي

08 كانون الثاني 2024
قوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين - (أرشيفية)

الاحتلال يعتقل 4860 فلسطينيا بالضفة منذ 7 أكتوبر

30 كانون الأول 2023
اقرأ أيضا
سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي

سرايا القدس تعلن قنص جندي إسرائيلي بغزة

منذ3 ساعة
0d16fe7d-6f98-489a-aed5-c755ab9a40bc_16x9_1200x676

عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة يقترب من 25 ألفا (فيديو)

منذ4 ساعة
جثامين شهداء في قطاع غزة

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي

منذ5 ساعة
65ab7d1d4c59b77d5708f980

رويترز: إسرائيل تغتال مسؤولا في الحرس الثوري الإيراني

منذ6 ساعة
394132_0

الحرب على غزة في يومها الـ106 .. قصف عنيف على جباليا وخانيونس

منذ8 ساعة
499921

آيزنكوت رفض اقتراحاً لتولي رئاسة الحكومة بدلاً من نتنياهو

منذ8 ساعة
افكار و مواقف

الحرب تدخل منحنى جديدا

د. محمد حسين المومني |اليوم

ماذا أكثر؟

نادر رنتيسي |اليوم

الأرض ليست بخير والأسوأ قادم

خالد دلال |اليوم
ترجمات
مقاتلون حوثيون يلوحون بأسلحتهم خلال مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في العاصمة صنعاء،11 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر)

إيران تكسب من الغارات الجوية الأميركية على الحوثيين في اليمن‏

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
ناشطون في ‏اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

شبح الأبارتيد عاد ليطارد إسرائيل ويجلب الأمل للفلسطينيين

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في مجلس العموم البريطاني - (المصدر)

هل انتهكت إسرائيل القانون الدولي؟ شهادة كاميرون المراوغة

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
مقاتل حوثي على شاطئ البحر الأحمر - (أرشيفية)

كيف أثرت هجمات الحوثيين على طرق التجارة العالمية

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
جاءت الضربات ضد الحوثيين ردا على أسابيع من الاقتتال في البحر الأحمر – (المصدر)

الشرق الأوسط يستعد للفوضى مع تصاعد التوتر بين إيران والغرب

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
ناشطون مناصرون للقضية الفلسطينية يطالبون بوقف تمويل إسرائيل - (أرشيفية)

ما النصر في غزة؟‏

ترجمات |15 كانون الثاني 2024
 