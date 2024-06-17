 
الإثنين 17 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعتقل 640 طفلا منذ بدء العدوان على غزة

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الاحتلال يعتقل 640 طفلا منذ بدء العدوان على غزة

أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل طفلا في السابعة من العمر ببلدة المغيرة برام الله لساعات قبل الإفراج عنه.

وأوضح أن الاحتلال اعتقل ما لا يقل عن 640 طفلا منذ بداية العدوان على غزة.

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وفي اليوم الـ255 من العدوان الإسرائيلي على غزة وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، واصل جيش الاحتلال قصف مناطق عدة من قطاع غزة ووسط القطاع وجنوبه خاصة، مخلفا عشرات الشهداء والمصابين.

 

يأتي ذلك بينما قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إن القصف على غزة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حوّل القطاع الفقير الخاضع للحصار إلى جحيم على الأرض.

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