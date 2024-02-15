الخميس 15 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعتقل 7040 فلسطينيا بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

الاحتلال يعتقل 7040 فلسطينيا بالضفة منذ "طوفان الأقصى"
الاحتلال يعتقل 7040 فلسطينيا بالضفة منذ "طوفان الأقصى"
ارتفعت حصيلة اعتقالات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول الماضي إلى نحو 7040.اضافة اعلان
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، 20 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم طفل وأسرى سابقون.
وبحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، توزعت عمليات الاعتقال على محافظات: طولكرم، بيت لحم، الخليل، نابلس، جنين والقدس.
واشارا الى أنه رافق الاعتقالات عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.
يشار إلى أن الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة بعد مرور 132 يوما على العدوان والإبادة الجماعية، حيث يرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدولية والفلسطينية المختصة أي معلومة بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتى اليوم، بما فيهم الشهداء من معتقلي غزة. 
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
طالب الأورومتوسطي أميركا بتعليق مساعداتها العسكرية ومبيعات الأسلحة

الأورومتوسطي: الاحتلال يرتكب جرائم حرب في لبنان

منذ1 ساعة
منطقة بلدة شتولا في الجليل الأعلى

حزب الله يدك مواقع عسكرية إسرائيلية.. واليونيفيل: تحول مقلق

منذ2 ساعة
channels4_profile

بعدما أزعج الاحتلال بنشره لفظائعه.. صالح الجعفراوي يصاب (فيديو)

منذ2 ساعة
299590

نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال يجدد أوامر الاعتقال الإداري لمئات المعتقلين

منذ2 ساعة
بلدة دبوان شرق مدينة رام الله

الاحتلال يستولي على 18 دونما من أراضي رام الله

منذ2 ساعة
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري

بري: الاحتلال يجرنا لحرب لا تحمد عقباها

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

بيعُ الفوضى على أنها "النظام"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

"عنكبوتية" المخدرات (2-2)!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

ترويج دولي مجانا

سلامة الدرعاوي |اليوم

السياحة للتنمية المستدامة

رعد التل |اليوم

حمزة الدردور

خالد خطاطبة |اليوم

معادلة أردنية واضحة

سميح المعايطة |اليوم

اليوم الحالي واليوم التالي

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1707904038202981700

تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة جريمة حرب‏

ترجمات | منذ18 ساعة
1707904038232981900

التكيف مع عالم متعدد الأقطاب

ترجمات | منذ18 ساعة
نائب المدعي العام الإسرائيلي جلعاد نوام والقاضي البريطاني مالكولم شو في محكمة العدل الدولية، لاهاي، هولندا، يناير 2024 - (المصدر)

الدبلوماسية الخفية في قرار محكمة العدل الدولية

ترجمات |13 شباط 2024
حزب الله

هل ساعدت حرب غزة حزب الله؟

ترجمات |13 شباط 2024
1707729597610049800

ما لا يستطيع القانون الدولي تحقيقه في غزة وأوكرانيا‏

ترجمات |12 شباط 2024
1707729597490049400

إمبراطورية إيران القتالية في الشرق الأوسط

ترجمات |12 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

رفح

معنى الابتسامة 13 شباط 2024

Untitled

صراف آلي 11 شباط 2024

صراق آلي

ثاني أبطال كأس آسيا 10 شباط 2024

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14

غزة 08 شباط 2024

غزة
 
 