السبت 24 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعتقل 7210 فلسطينيين بالضفة منذ طوفان الأقصى

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لحظة اعتقال أحد الشبان في جنين
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني، إن الاعتقالات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس المحتلة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي ارتفعت إلى أكثر من 7210 معتقلين.اضافة اعلان

وأوضحا في بيان صحفي مشترك لهما اليوم السبت، أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 22 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم الصحفي سامي الساعي وطفلان وأسرى سابقون.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة، بيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات الخليل، رام الله، طولكرم، نابلس والقدس، رافقتها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

يشار إلى أن الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة بعد مرور 141 يوما على العدوان والإبادة الجماعية، حيث يرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدولية والفلسطينية المختصة أي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتى اليوم، بمن فيهم الشهداء من معتقلي غزة.
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