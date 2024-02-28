الاحتلال يعتقل 7305 فلسطينيين بالضفة والقدس منذ طوفان الأقصى

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وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني في بيان اليوم الأربعاء، إن هذه الاعتقالات تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.وأضافا، أن الاحتلال نفذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة في المحافظات، والبلدات، والمخيمات، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التحقيق الميداني للعشرات من الفلسطينيين، والتخريب والتدمير في منازل الفلسطينيين، والاستيلاء على الأموال والمركبات.وأشارا إلى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد 7 تشرين الأول الماضي.