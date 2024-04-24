الأربعاء 24 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعتقل 8445 فلسطينيا في الضفة منذ 7 أكتوبر

الاحتلال يعتقل 7120 فلسطينيا بالضفة منذ "طوفان الأقصى"
الاحتلال يعتقل فلسطينيا بالضفة - (أرشيفية)
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الساعات الـ24 الماضية، ما لا يقل عن 15 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى سابقون.
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وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان اليوم الأربعاء، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات جنين ونابلس ورام الله والخليل والقدس، إلى جانب ذلك يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتدمير واسعة في المحافظات والمخيمات والبلدات، ترافقها عمليات تخريب وتدمير في منازل الفلسطينيين، وعمليات الضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم.

وأشار إلى ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوب/ تشرين الأول الماضي، إلى نحو 8445 حالة، لافتا إلى أنها شملت من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
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