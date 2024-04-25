الاحتلال يعتقل 8455 فلسطينيا من الضفة منذ طوفان الأقصى

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني، ارتفاع حصيلة الاعتقالات التي نفذها الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 8455.

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وبحسب بيان مشترك صادر عنهما، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال اعتقلت 12مواطنا من الضفة الغربية بينهم طفل ومعتقلون سابقون منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس، وتركزت عمليات الاعتقالات في محافظات طولكرم ورام الله والخليل والقدس المحتلة.

ووفق البيان، أن قوات الاحتلال تواصل خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة واعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.