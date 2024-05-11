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السبت 11 أيار 2024
12:50 م
الاحتلال يعتقل 8680 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر
الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين
قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 15 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، ما يرفع عدد المعتقلين فيها إلى 8680 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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فلسطين
الاحتلال
نادي الاسير الفلسطيني
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