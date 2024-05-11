السبت 11 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعتقل 8680 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر

الاحتلال يعتقل
الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين
قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 15 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، ما يرفع عدد المعتقلين فيها إلى 8680 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.اضافة اعلان
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