الإثنين 13 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعتقل 8725 فلسطينيا في الضفة منذ 7 أكتوبر

الاحتلال يعتقل
الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 15 مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضّفة الغربية، بينهم طفلان، وأسرى سابقون.
اضافة اعلان
وقال نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: بيت لحم، والخليل، ورام الله، وأريحا، والقدس، وقلقيلية التي شهدت عملية اقتحام واسعة تحديدا في بلدة عزون، رافقها عمليات تحقيق ميداني مع العشرات من المواطنين.

وأضاف البيان أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، خلال عمليات الاعتقال، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وأشار إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بلغت نحو 8725، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن. (بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين

ارتفاع حصيلة اعتقالات الفلسطينيين في الضفة منذ 7 أكتوبر

12 أيار 2024
الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين

الاحتلال يعتقل 8575 فلسطينيا في الضفة منذ 7 أكتوبر

05 أيار 2024
تشييع جثامين شهداء في الضفة الغربية - (أرشيفية)

ارتفاع شهداء الضفة إلى 491 منذ 7 أكتوبر

27 نيسان 2024
الاحتلال يعتقل 7120 فلسطينيا بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

الاحتلال يعتقل 8445 فلسطينيا في الضفة منذ 7 أكتوبر

24 نيسان 2024
اقرأ أيضا
خيام نازحين في رفح

360 ألف نازح من رفح خلال أسبوع

منذ1 ساعة
386361

أغنى كلية في جامعة كامبريدج تسحب استثماراتها من شركة أنظمة تسليح إسرائيلية

منذ2 ساعة
20240512143538reup-2024-05-12t143342z_1513295919_rc2sh7a9smov_rtrmadp_3_israel-palestinians-usa-blinken.h-730x438

بلينكن: ليس لدينا خطوط حمراء بشأن "إسرائيل"

منذ3 ساعة
6 شهداء بمجازر إسرائيلية في رفح ومدينة غزة

6 شهداء بمجازر إسرائيلية في رفح ومدينة غزة

منذ5 ساعة
4-34-730x438

بعد احتلال معبر رفح.. الجيش المصري يلغي “فجأة” اجتماعاته مع "إسرائيل"

منذ5 ساعة
اليات عسكرية اسرائيلية

القسام تعلن استهداف 9 آليات عسكرية منذ الصباح

منذ21 ساعة
افكار و مواقف

قهر الطفولة في غزة

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

الأكثر إنتاجا للمخيمات

ماهر أبو طير |اليوم

هاتوا برامجكم.. وتنافسوا

جهاد المنسي |اليوم

مؤشرات مطمئنة

يعقوب ناصر الدين |اليوم
ترجمات
‏سودانية تهتف في مظاهرة تطالب بهيئة مدنية تقود عملية الانتقال إلى الديمقراطية، الخرطوم، 12 نيسان (أبريل) 2019 - (المصدر)

النضال من أجل السودان‏ (2-1)

ترجمات | منذ16 ساعة
1715432581158033100

كيف أصبحت احتجاجات الطلاب من أجل غزة عالمية‏؟

ترجمات |11 أيار 2024
1715432982838052300

كنت في رفح وأفزعني ما رأيت

ترجمات |11 أيار 2024
بايدن

بايدن يسعى إلى ممارسة سياسة القوة في العلاقة مع إسرائيل

ترجمات |11 أيار 2024
1715346591337120400

الذكاء الاصطناعي والتحكم في مسار حروب المستقبل

ترجمات |10 أيار 2024
النساء الحوامل في غزة ليس لديهن مكان آمن يذهبن إليه وواجهن تحديات لا يمكن تصورها

المعاناة الصامتة للنساء الفلسطينيات‏

ترجمات |08 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير- حمزة حجاج

كاريكاتير- حمزة حجاج

النمرة غلط 11 أيار 2024

hajjaj copy

الاحتيال الإلكتروني 10 أيار 2024

14 copy

تلفون يوم الجمعة 09 أيار 2024

تلفون يوم الجمعة

العصف الذهني للطعام في الأردن 08 أيار 2024

hajjaj copy

ابني 07 أيار 2024

hajjaj
 
 