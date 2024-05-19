 
الإثنين 20 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعتقل 8775 فلسطينيا بالضفة منذ 7 أكتوبر

الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين
الاحتلال يعتقل عددا من الفلسطينيين
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، 18 مواطنا فلسطينيا من الضّفة الغربية المحتلة، بينهم أطفال وصحفي.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان صحفي مشترك، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات رام الله، وطولكرم، ونابلس، وبيت لحم، والقدس، وتخللها عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم وتخريب وتدمير منازل المواطنين.اضافة اعلان

وباعتقال المواطنين الـ18، ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى نحو 8775 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال، حيث تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن. (بترا)
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