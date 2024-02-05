الإثنين 05 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعدم طفلا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

الاحتلال يعدم طفلا شرق القدس
الاحتلال يعدم طفلا شرق القدس
أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، طفلا فلسطينيا بدم بارد على حاجز عسكري قرب مدخل بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على الطفل وديع شادي عويسات (14 عاما) من بلدة جبل المكبر في القدس، وتركته ينزف، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.اضافة اعلان

وأظهر فيديو مصور نشرته مواقع التواصل الاجتماعي، أن قوات الاحتلال تركت الطفل عويسات ينزف في المكان دون أن تقدم له العلاج، حتى ارتقى شهيدا.

وفي فيديو آخر، تظهر مجندة وهي تطلق النار على الطفل عويسات من مسافة الصفر، بينما كان مصابا وينزف على الأرض.

وتعيد جريمة إعدام الطفل عويسات إلى الأذهان عدة جرائم مماثلة وثقت بالفيديو والصور.

ففي الحادي عشر من كانون الأول الماضي أظهر شريط مصوّر هروب مجموعة من الشبان محاولين الابتعاد عن طريق دورية للاحتلال كانت تطلق النار بشكل عشوائي خلال اقتحام مخيم الفارعة، جنوب طوباس، ما أدى لإصابة الشاب رامي الجندب برصاصة وقع على إثرها فورا على الأرض، فيما قام جندي بالاقتراب منه بالمركبة العسكرية وأطلق عليه أكثر من رصاصة بشكل مباشر وهو مصاب.

وفي السابع والعشرين من نيسان 2023، أعلن عن استشهاد الشاب أحمد يعقوب طه (39 عاما) من بلدة بديا غرب سلفيت، برصاص الاحتلال قرب قرية حارس، وقد أظهرت عدة لقطات صورتها هواتف مواطنين تواجدوا في المكان، أحد عناصر شرطة الاحتلال وهو يشير إلى الشاب طه للترجل من مركبته تحت تهديد السلاح، وعندما فعل ذلك أطلق جندي إسرائيلي الرصاص صوبه، وقد استمر بإطلاق النار بكثافة نحوه حتى بعد إصابته وسقوطه أرضا، في عملية إعدام واضحة.

وفي السادس عشر من آذار 2023، أظهر مقطع فيديو التقطه مواطنون خلال اقتحام قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين، إطلاق عنصر من القوات الخاصة الرصاص صوب رأس الشاب نضال أمين خازم (28 عاما) وهو مصاب وملقى على الأرض دون حراك.

وفي الخامس عشر من شهر كانون الثاني 2023 أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار من مسافة صفر صوب المواطن أحمد كحلة (45 عاما) أسفل جسر يبرود، شرق رام الله، حيث يقيم جيش الاحتلال حاجزا غير دائم. (وفا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
قوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين - (أرشيفية)

الاحتلال يعتقل 6115 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر

20 كانون الثاني 2024
قصف إسرائيلي سابق للجامعة الإسلامية في غزة

الاحتلال يدمر أكثر من 390 مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية في غزة

18 كانون الثاني 2024
قوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين - (أرشيفية)

الاحتلال يعتقل 60 فلسطينيا بالضفة والقدس

18 كانون الثاني 2024
استشهد أكثر من 150 فلسطينيا بنيران جنود أو مستوطنين إسرائيليين خلال شهر واحد

360 شهيدا بالضفة والقدس منذ 7 أكتوبر

17 كانون الثاني 2024
اقرأ أيضا
مستوطنون يقتحمون الأقصى - (أرشيفية)

الاحتلال يقتحم الأقصى ويمنع رفع الأذان بالحرم الإبراهيمي عشرات المرات الشهر الماضي

منذ 14 دقيقة
وائل الدحدوح ووالدته

وائل الدحدوح في رثاء والدته: فقدنا باباً من أبواب الجنة

منذ2 ساعة
الباريس

إسبانيا تخالف دولا غربية وتدعم الأونروا بـ 3.5 مليون دولار

منذ2 ساعة
المحكمة الجنائية الدولية - (أرشيفية)

"المحامين" ونظيراتها العربية تبدأ بملاحقة الكيان الصهيوني على جرائمه في غزة

منذ3 ساعة
thumbs_b_c_3281fb4d94eb880e4efb0a573352f1a6

لماذا لا توقف الضربات الأمريكية هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟

منذ3 ساعة
8-5-730x438

إعلام عبري: 540 جنديا أصيبوا بـ”نيران صديقة” منذ بدء معارك غزة

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ملفان خطيران في هذا التوقيت

ماهر أبو طير |اليوم

أحزاب وقوائم وتحالفات

جهاد المنسي |اليوم

فلسطين وحقوق الإنسان على أجندة المجتمع المدني في جنيف

نضال منصور |اليوم

التغطية على الجوهر!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

السابع من شباط

سميح المعايطة |اليوم

أسئلة بيرنز وإجاباته بين مقال وكتاب

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
لم تشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعًا رغم أزمة الشرق الأوسط - (أرشيفية)

لماذا لا تشهد أسعار النفط ارتفاعا

ترجمات | منذ17 ساعة
سفينة تابعة للبحرية الأميركية تطلق صواريخ توماهوك على اليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون، 12 كانون الثاني (يناير) – (المصدر)

حرب بايدن على اليمن‏

ترجمات | منذ17 ساعة
‏رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا يتضامن مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)‏

‏هدية جنوب أفريقيا للعالم‏

ترجمات | منذ17 ساعة
عملية طوفان الاقصى

"حماس" قبل وبعد "7 أكتوبر" ‏

ترجمات |03 شباط 2024
1706883708736141500

هل يجوز الحديث عن إبادة جماعية في غزة؟

ترجمات |02 شباط 2024
محكمة العدل الدولية

"الغد" تنشر الترجمة الكاملة لقرار "العدل الدولية"

ترجمات |31 كانون الثاني 2024
 
 