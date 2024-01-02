الثلاثاء 02 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يغتال الأسير عبد الرحمن البحش في سجن "مجدو"

الشهيد الأسير عبد الرحمن باسم البحش
الشهيد الأسير عبد الرحمن باسم البحش

أعلنت كل من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيّ، عن اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للأسير، عبد الرحمن باسم البحش، من محافظة نابلس في الضفة الغربية، والبالغ من العمر 23 عاماً، في سجن "مجدو" الإسرائيلي.

اضافة اعلان


وأكّدت الهيئة والنادي، في بيانٍ مشترك نُشر مساء أمس الإثنين، أنّ إدارة سجون الاحتلال نفّذت عملية اغتيالٍ جديدة بقتلها الأسير البحش في سجن "مجدو" الإسرائيلي، موضحةً أنّ الأسير معتقل منذ تاريخ 31 أيّار/ مايو 2022، ومحكوم بالسّجن لمدة 35 شهراً.


وجاء في البيان المشترك أنّه بهذا الاغتيال الذي نفّذته إدارة سجون الاحتلال، "يكون الشهيد البحش هو الشهيد الأول في أول يومٍ من عام 2024، والشهيد السابع في سجون الاحتلال بعد السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023"،


وقالت الجهتان الفلسطينيتان المختصتان بشؤون الأسرى إنّ اغتيال الأسير البحش حصل "إلى جانب عددٍ من معتقلي غزّة، كان إعلام الاحتلال قد تحدث عن استشهادهم في معسكر سديه تيمان في بئر السبع، دون أن يوضح أي تفاصيل حول هوياتهم أو أعدادهم".


وذكر البيان إنّ جريمة الاغتيال في سجن "مجدو"، والذي شكّل أحد السّجون التي شهدت جرائم مروعة وعمليات تعذيب ممنهجة بحقّ الأسرى، بعد السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، والذي ارتقى فيه ثلاثة أسرى قبل الأسير البحش، تؤكّد أنّ "الاحتلال ماضٍ ودون أي رادع، أو أي اعتبار، في تنفيذ المزيد من عمليات الاغتيال بحقّ أسرى ومعتقلين في سجونه".


وأضافت الهيئة والنادي، إنّ كافة الشهادات التي نقلها أسرى أُفرج عنهم على مدار الفترة الماضية، وكذلك شهادات نقلها المحامون وحصلت عليها المؤسّسات حول عمليات اغتيال معتقلين ارتقوا بعد السابع من أكتوبر، تؤكّد أن عمليات التّعذيب والضرب المبرح من قبل وحدات القمع ووحدات خاصة تابعة لـ"جيش" الاحتلال، كانت السبب المباشر في استشهادهم.


وحمّلت الهيئة والنادي المسؤولية الكاملة،  إضافةً إلى الاحتلال المجرم، لكل القوى الدولية التي تواصل دعم الاحتلال في الاستمرار بالإبادة بحقّ الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، واستمرار عدوانه الشامل على الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وكذلك بحقّ الأسرى في السجون،.


وطالبتا في بيانهما، كافة المؤسّسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، باستعادة دورها اللازم والمطلوب، أمام هذه الجرائم الغير منتهية، والضغط بكل السبل لوقف الجرائم الغير مسبوقة بحقّ الأسرى في سجون الاحتلال.


يُذكر أنّه مع ارتقاء الأسير البحش، فإنّ عدد شهداء الحركة الفلسطينية الأسيرة يرتفع إلى 244، منذ عام 1967، ويضاف اغتيال الأسير إلى الشهداء الأسرى الستّة، الذين ارتقوا بعد السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، وهم: عمر دراغمة، وعرفات حمدان، وماجد زقّول، وشهيد رابع لم تعرف هويته، وعبد الرحمن مرعي، وثائر أبو عصب، حسبما جاء في البيان.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
20231031125428afpp-afp_33zj9hw.h-730x438-1-730x438

محلل إسرائيلي: خفض واشنطن وجودها البحري بالمنطقة “لا يبشر بخير”

منذ 27 دقيقة
رياض الترك

وفاة “مانديلا سوريا” عن عمر 93 عاماً

منذ 41 دقيقة
thumbs_b_c_6fd69b73404d850f3ff6abf509dd377a

مقتل 4156 طالبا فلسطينيا برصاص إسرائيلي منذ 7 أكتوبر

منذ 49 دقيقة
فلسطين: استشهاد 4156 طالبا في غزة والضفة منذ بداية عدوان الاحتلال

فلسطين: استشهاد 4156 طالبا في غزة والضفة منذ بداية عدوان الاحتلال

منذ1 ساعة
2-3-730x438

هآرتس: عشرات الأطباء النفسيين غادروا "إسرائيل" جراء انهيار المنظومة

منذ2 ساعة
2-1-730x438

الأمير تركي الفيصل: حماس حطمت صورة إسرائيل أمام العالم- (فيديو)

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تساؤلات خطيرة لا يجيب عنها أحد

ماهر أبو طير |اليوم

عام يُغاث فيه الغزيون

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

إصلاح المؤسسات المستقلة  

سلامة الدرعاوي |اليوم

ربع قرن من عهد الملك.. كيف نقرؤها؟

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
سفينة غالاكسي ليدر التي احتجزها الحوثيون في البحر الأحمر الشهر الماضي

الهجمات في البحر الأحمر تبرز المأزق الأميركي

ترجمات | منذ16 ساعة
مسجد مزقت قبته قذيفة في أحد صراعات الشرق الأوسط - (أرشيفية)

حنين إلى مشرق ضائع

ترجمات |31 كانون الأول 2023
مظاهرة مساندة لفلسطين في باريس، 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

أي مجال للتفكير بعد غزة؟

ترجمات |31 كانون الأول 2023
جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في أحد أزقة غزة - (أرشيفية)

التاريخ يظهر أن إسرائيل لن تكسب أبدا "حرب احتلال" ‏

ترجمات |30 كانون الأول 2023
جثامين ضحايا مجزرة الطنطورة مجمّعة تمهيداً لوضعها في القبرَين الجماعيين - (المصدر)

الطنطورة: الماضي والحاضر

ترجمات |29 كانون الأول 2023
‏صبي فلسطيني يجلس على أنقاض مبنى دمرته غارة جوية إسرائيلية في مخيم البريج للاجئين في غزة - (أرشيفية)

إسرائيل بصدد خسارة الحرب الدبلوماسية

ترجمات |27 كانون الأول 2023
 