الاحتلال يغتال 3 فلسطينيين وسط قلقيلة بالضفة الغربية (فيديو)

اغتالت قوات الاحتلال الخاصة (المستعربين) ثلاثة شبان فلسطينيين بعد ظهر اليوم في مدينة قلقيلية كانوا في مركبتهم الخاصة في منطقة السوق التجاري وسط المدينة.



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ونقلت وكالة "صفا" الفلسطينية إن سيارة تندر رمادية اللون من نوع ميتسوبيشي تحمل لوحة تسجيل فلسطينية تسللت الى منطقة السوق وترجل منها عناصر من القوات الخاصة الاسرائيلية بعدما اعترضت مركبة الشهداء، وأطلقوا سيلا غزيراً من الرصاص عليهم، قبل أن يدفع الاحتلال بتعزيزات كبيرة من آلياته العسكرية إلى المدينة من مدخلها الشرقي.



وقد أظهر في مقطعٌ مصور لأحد المواطنين: سحب قوات الاحتلال جثامين الشهداء من المركبة وإلقائها على الشارع، ومنعت قوات الاحتلال طواقم الاسعاف الفلسطينية من الاقتراب من المكان، وحاصرت قوات الاحتلال إحدى البنايات وسط مدينة قلقيلية، ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى المدينة من المدخل الشرقي.