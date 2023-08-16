الأربعاء 16 آب 2023
النسخة المطبوعة

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي الشريف بالخليل ويعتقل 17 فلسطينيا

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي الشريف بالخليل ويعتقل 17 فلسطينيا
الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي الشريف بالخليل ويعتقل 17 فلسطينيا
أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، منذ الساعة العاشرة من مساء أمس، ولمدة 24 ساعة.
وقال مدير الحرم الإبراهيمي غسان الرجبي، في بيان، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال أغلقت الحرم أمام المصلين، وفتحته بالكامل أمام المستوطنين المتطرفين اليهود، بحجة "الأعياد اليهودية".اضافة اعلان
ويستغل الاحتلال الأعياد اليهودية للتنغيص على أبناء الشعب الفلسطيني، بالتزامن مع انتهاكات كبيرة تمارسها قوات الاحتلال من فرض حصار وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة لاسيما الى الحرم الإبراهيمي الشريف.
وعلى صعيد متصل، هدم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الأربعاء، غرفة سكنية جنوب مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة، في بيان، إن عددا من مستوطني مستعمرة "ماعون" المقامة على أراضي المواطنين بمسافر يطا جنوب الخليل هدموا غرفة سكنية في منطقة خلال العدرة.
إلى ذلك، قال نادي الأسير الفلسطيني ان قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت، اليوم الأربعاء، 17 فلسطينيا من الضفة الغربية، وسط إطلاق كثيف للنيران في مناطق متفرقة في مدن بيت لحم والخليل ورام الله والبيرة وطولكرم ونابلس وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة.
-- (بترا)
خاتم خطوبة- صورة تعبيرية

بعد قرارها فسخ الخطبة.. شاب "يضرم النار بخطيبته" في مصر 14 آب 2023

البرهان: السودان يواجه "أكبر مؤامرة" في تاريخه

البرهان: السودان يواجه "أكبر مؤامرة" في تاريخه 14 آب 2023

انتشرت الأمراض النفسية داخل "الجيش" الإسرائيلي، خاصّة بعد حرب تموز التي خاضتها لبنان في العام 2006

"متلازمة حرب تموز".. انتحار 58 جندياً إسرائيلياً واضطرابات نفسية في صفوفه 14 آب 2023

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى 14 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
قوات الاحتلال تقتحم بيت لحم والمستوطنون يضرمون النيران بأراض جنوب نابلس

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية بنابلس

منذ5 ساعة
حسن نصرالله

نصرالله: إذا شنت إسرائيل الحرب على لبنان سنعيدها إلى العصر الحجري

15 آب 2023
296761

ترمب : العالم بأسره يضحك على الولايات المتحدة جراء فساد بايدن

15 آب 2023
عشرات من المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى-(وكالات)

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

15 آب 2023
شهيدان برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر

شهيدان برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر

15 آب 2023
Untitled-1 copy

النصرة تفرض "دولتها".. لا اختلاط في إدلب وسجون للسبايا

14 آب 2023
افكار و مواقف

قمة العلمين وخطورة اليمين الإسرائيلي على المنطقة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل نحن أغنياء أم فقراء؟

ماهر أبو طير |اليوم

من هي الجهة المسؤولة عن ملف البطالة؟

موسى الساكت |اليوم

رسالة إلى من يهمه الأمر.. المسجد الحسيني

زيدون الحديد |اليوم

نظام الدوائر الانتخابية.. هل عدنا إلى "الحشوات"؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مواطن سوداني يحمل علم بلده على كتفيه أمام دخان حرائق الحرب - (أرشيف)

الحرب في السودان: تحديات الوساطة ودور الولايات المتحدة

ترجمات | منذ17 ساعة
‏دمى عليها صور الزعماء، الصيني والروسي والأميركي، في واجهة متجر لبيع الهدايا في موسكو - (أرشيفية)

أوكرانيا والنظام العالمي‏

ترجمات | منذ17 ساعة
1692008694163791500

‏النيجر ترفض النظام القائم على القواعد‏

ترجمات |14 آب 2023
مقاتلة روسية تحلق قرب مسيّرة أميركية في الاجواء السورية في 23 تموز (يوليو) - (أرشيفية)

ردع التصعيد الأفقي الروسي في سورية

ترجمات |13 آب 2023
الملكة ماري من مودينا مع الأمير جيمس ستيوارت، بريشة بينيديتو جيناري الثاني، 1690 – (المصدر)

‏كيف غيرت نظريات المؤامرة مجرى التاريخ؟‏

ترجمات |13 آب 2023
مؤيدون لفلسطين يطالبون بإنهاء الفصل العنصري لإسرائيل - (أرشيفية)

"ديمقراطية" الأبارتايد

ترجمات |12 آب 2023
 