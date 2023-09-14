الاحتلال يفرض طوقا أمنيا شاملا على الأراضي الفلسطينية بمناسبة "الأعياد اليهودية" المزعومة

نادية سعد الدين

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بالتزامن مع فرض الاحتلال طوقا أمنيا شاملا على الأراضي الفلسطينية المحتلة لتدشين موسم "الأعياد اليهودية" المزعومة؛ فقد تواترت مخاوف داخلية إسرائيلية ترجح انهيار حكومة بنيامين نتنياهو قريبا بسبب انقسامات حول قضايا أساسية، خاصة فيما يتعلق بالفلسطينيين.ومع عودة الاحتلال لسياسة إغلاق مدن الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة؛ قدرت أوساط أمنية وسياسية إسرائيلية بأن تتعمق الخلافات داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، وربما انهياره قريبا، على خلفية الأزمة الداخلية الحادة والانقسامات الكبيرة حول بعض القضايا السياسية الداخلية والخارجية، في ظل تفاقم التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفشل قمع الغضب الفلسطيني العارم بالقوة.وطبقا لوسائل الإعلام الإسرائيلي، مثل صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن انهيار الحكومة الإسرائيلية بقيادة "نتنياهو" قد بات وشيكا، على الأرجح، في ظل قضايا خلافية كبيرة زادت من الشرخ في أوساطها، منها إخلاء البؤر الاستيطانية العشوائية، وأوضاع الأسرى الفلسطينيين، وتصعيد الصدام مع الفلسطينيين.ويرجح المحيطون بنتنياهو، أن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي لن يستمر لفترة طويلة، فيما توقع عضو بارز فيه، بحسب "يديعوت أحرونوت"، أن حكومة الاحتلال ستنهار بسبب تطرف "ايتمار بن غفير" و"سموتريتش"، بما يجعلها بحاجة إلى معجزة حتى يتمكن الائتلاف من البقاء حتى نهاية المؤتمر الشتوي "للكنيست"، وفق ما ورد فيها.وفي الأثناء؛ أعلنت سلطات الاحتلال فرض الإغلاق الشامل على مدن الضفة الغربية وإغلاق المعابر في قطاع غزة، ابتداء من اليوم، بموجب تعليمات الحكومة الإسرائيلية وتقييم الوضع الأمني، وذلك بمزاعم حلول ما يسمى "رأس السنة العبرية".وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، أنه وفقا لتقييم الأوضاع الأمنية، وتوجيهات المستوى السياسي الإسرائيلي، سيتم فرض الطوق الأمني على الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ عبر فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية، وإغلاق معابر قطاع غزة، بدءا من اليوم الجمعة وحتى ليلة السبت-الأحد المقبل، وذلك تزامنا مع عيد "رأس السنة العبرية" المزعومة.وتفرض سلطات الاحتلال إغلاقا شاملا على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في عدة مناسبات ابتداء من ظهر الجمعة وخلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وذلك بمناسبة الأعياد اليهودية المزعومة.وزعمت سلطات الاحتلال أنه "سيسمح بالعبور في الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية فقط، أثناء الإغلاق، رهنا بموافقة منسق العمليات الحكومية في المناطق المحتلة".وعندما يشمل الإغلاق قطاع غزة؛ فإن سلطات الاحتلال تغلق معبري "كرم أبو سالم" التجاري، وبيت حانون "إيرز" الخاص بحركة الأفراد، شمالي القطاع المحاصر، أما في الضفة الغربية، فيتم تجميد عمل بعض الحواجز العسكرية الإسرائيلية، وإغلاق عدد من الشوارع التي تمر بالمستوطنات.ويفرض جيش الاحتلال إغلاقا شاملا على الضفة الغربية وقطاع غزة، في ما يسمى "يوم الغفران"، ابتداء من منتصف ليلة السبت- الأحد الموافق 24 من أيلول (سبتمبر) الحالي، حتى ليلة 25 من الشهر نفسه.كما يغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة بمناسبة ما يسمى "عيد العرش" لمدة ثمانية أيام كاملة تبدأ ليلة الخميس-الجمعة 29 أيلول الحالي حتى ليل السبت- الأحد الموافق 7 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.من جانبه، قال نائب مدير أوقاف القدس، الشيخ ناجح بكيرات، إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول من خلال الأعياد اليهودية عزل المسجد الأقصى والبلدة القديمة عن محيطها الفلسطيني، وعزل الإنسان المقدسي عن تواجده في المسجد والبلدة القديمة، وجعل المدينة عاصمة لمشروع الدولة اليهودية المزعومة.وأضاف بكيرات أن الأعياد اليهودية هي تكريس لفكرة "الهيكل" المزعوم والعاصمة اليهودية، وتكريس للحرب الديمغرافية على الإنسان المقدسي، ومحاولة لسيطرة الاحتلال الكاملة على إدارة ملف القدس والمسجد الأقصى.ودعا إلى تكثيف الرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى لحمايته والدفاع عنه ضد عدوان الاحتلال وانتهاكات المستوطنين المتطرفين، معتبرا أن سلطات الاحتلال تريد نقل الصراع الداخلي المختلف إلى القدس وجعل المسجد الأقصى إلهاء للمجتمع الإسرائيلي الداخلي حتى لا تسقط حكومة الاحتلال.وقال إن الأيام القادمة أيام عصيبة، ولكنها ستواجه بالصبر والرباط، معتبرا أن اقتحامات "الأقصى" يجب أن تقرن مع ما يحدث في القدس من زيارات المتطرف "بن غفير" لمدارس القدس وافتتاحها، بهدف تهويد القدس المحتلة وتغيير معالمها.وتحشد ما يسمى "جماعات الهيكل"، المزعوم، المتطرفة لجموع المستوطنين لاقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك، لإحياء "الأعياد اليهودية" المزعومة التي تنطلق الأحد القادم.وتتواصل التحذيرات الفلسطينية من خطورة الطقوس الاستيطانية في المسجد الأقصى ومدينة القدس، خلال "الأعياد اليهودية" المرتقبة، داعية إلى شد الرحال "للأقصى" لإفشال مخططات المستوطنين ومساعي التهويد المستمرة بحق المسجد ومدينة القدس المحتلة، ودعم المقدسيين والمرابطين.وفي الآونة الأخيرة، صعدت سلطات الاحتلال من حملة استدعاءات وإبعاد تعسفية عن المسجد الأقصى بحق المرابطين والناشطين المقدسيين؛ بهدف تفريغ المسجد منهم، استعدادا لتمرير اقتحامات المستوطنين الواسعة للمسجد خلال "الأعياد اليهودية" المقبلة، كما نشرت المزيد من القوات الأمنية في أنحاء القدس المحتلة ومحيطها.من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إجراءات الاحتلال وتدابيره التي يفرضها بشكل مستمر على الشعب الفلسطيني بذريعة الأعياد اليهودية.واعتبرت "الخارجية الفلسطينية"، أن فرض الإغلاق الشامل على المناطق الفلسطينية عشية حلول عيد رأس السنة العبرية، توظيف فاضح للمناسبات الدينية لأغراض استعمارية، في إيحاء تضليلي للرأي العام العالمي، الهدف منه كيل المزيد من التهم إلى الضحية وتبرئة الجلاد، وإلحاق أضرار اقتصادية واجتماعية بالشعب الفلسطيني.كما أدانت انتهاكات قوات الاحتلال وجرائمها ضد الفلسطينيين، وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومنشآتهم ومقدساتهم، كان آخرها هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، بحجج "عدم الترخيص" كوصفة جاهزة لاستهداف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة والمناطق المصنفة "ج"، واستكمالا لعمليات الضم للضفة الغربية المحتلة.وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير التي تكفل تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات رادعة على الاحتلال والمسؤولين الإسرائيليين المتورطين في تلك الجرائم، لإجبارهم على وقفها فورا.