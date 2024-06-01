 
السبت 01 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يقتحم جنين وقلقيلية

اقتحام بآليات جيش الاحتلال - (أرشيفية)
اقتحام بآليات جيش الاحتلال - (أرشيفية)
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدينة جنين ومخيمها، وبلدة كفر دان.

وقالت مصادر أمنية لوكالة "وفا"، إن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت المدينة وأطراف المخيم من جهات عدة، وداهمت ضاحية صباح الخير في جنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.اضافة اعلان

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت، كذلك، بلدة كفر دان، غرب جنين، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من البنايات، وسط تحليق طائرات مُسيرة في الأجواء، وداهمت عدة منازل وفتشتها عرف منها منزل المواطن الفلسطيني زكريا راضي السوقي، ومنزل الشهيد مصطفى عابد، ما أدى لاندلاع مواجهات، سمع خلالها دوي انفجارات.

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال داهموا "بركسا" لتربية الدواجن يعود للمواطن الفلسطيني زهير السوقي، وتعمدوا إطلاق النار صوب محولات الكهرباء في البلدة، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عنها.

 كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مدينة قلقيلية.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وداهمت حيي "القرعان" و"جعيدي".
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