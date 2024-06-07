الاحتلال يقتحم عدة مدن بالضفة الغربية

اضافة اعلان

وأكدت مصادر محلية أن آليات عسكرية إسرائيلية عدة اقتحمت حارة أبو سنينة جنوب مدينة الخليل، وداهمت منزلًا فيها، مشيرة إلى أن آليات الاحتلال تمركزت في ساحة مدرسة النهضة بالمدينة.كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي سيلة الظهر والفندقومية جنوب جنين.وأشارت مصادر محلية فلسطينية، إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت سيلة الظهر بعدة آليات، وتجولت في مناطقها، وبخاصة الشارع الرئيسي للبلدة، كما نشرت فرقًا راجلة ترافقها معها كلاب بوليسية بين كروم الزيتون بين البلدتين، كما اقتحمت منزلًا في الفندقومية بطريقة وحشية وأرهبت الأطفال والنساء، كما فتشته وعبثت في محتوياته.فيما انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم العين في مدينة نابلس، بعد أن اقتحمته فجر اليوم الجمعة.وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن أكثر من 12 آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة من جهة دير شرف غربًا، مؤكدة أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العين، فيما داهم جنود الاحتلال منزلًا فيه، وسط اشتباكات لدى تصدي المواطنين الفلسطينيين للقوات المقتحمة.وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال داهمت عدة بنايات على أطراف المخيم، ونصبت فيها القناصة. (وكالات)