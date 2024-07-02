 
الثلاثاء 02 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يقتحم مناطق عدة في جنين

اقتحام بآليات جيش الاحتلال - (أرشيفية)
اقتحام بآليات جيش الاحتلال - (أرشيفية)
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الاثنين/ الثلاثاء، مناطق عدة في محافظة جنين.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية لوكالة "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي عرابة وكفر راعي، وقريتي فقوعة وفحمة، وشنت حملة تفتيش واسعة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.اضافة اعلان
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