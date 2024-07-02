الثلاثاء 02 تموز 2024
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
العرب والعالم
عربي
الثلاثاء 02 تموز 2024
12:39 ص
الاحتلال يقتحم مناطق عدة في جنين
اقتحام بآليات جيش الاحتلال - (أرشيفية)
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الاثنين/ الثلاثاء، مناطق عدة في محافظة جنين.
وذكرت مصادر أمنية ومحلية لوكالة "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي عرابة وكفر راعي، وقريتي فقوعة وفحمة، وشنت حملة تفتيش واسعة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
اضافة اعلان
الاحتلال
جنين
Copy
ذات صلة
إصابة إسرائيليين بتفجير عبوة ناسفة في جنين
27 حزيران 2024
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في جنين
15 حزيران 2024
الاحتلال يوسع اقتحاماته في الضفة ويعلن جنين منطقة عسكرية مغلقة
13 حزيران 2024
مسيرة حاشدة في جنين تنديدا بجرائم الاحتلال
12 حزيران 2024
اقرأ أيضا
إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال شمال الخليل
منذ 28 دقيقة
جيش الاحتلال يعاني نقصا في الأفراد وغالانت: نحتاج 10 آلاف جندي إضافي فورا
منذ8 ساعة
أبو سلمية بعد الإفراج عنه: الاحتلال يبتر أقدام الأسرى مرضى السكري
منذ9 ساعة
"من بينهم شبيه السنوار".. الاحتلال يفرج عن 50 أسيرا فلسطينيا جنوب غزة
منذ11 ساعة
23 شهيدا و 91 جريحا في مجزرتين جديدتين في غزة
منذ11 ساعة
بعد الإفراج عنه.. مدير مستشفى الشفاء: الأسرى يتعرضون لصنوف مختلفة من التعذيب
منذ12 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال شمال الخليل
عربي
|
منذ 27 دقيقة
الاحتلال يقتحم مناطق عدة في جنين
عربي
|
منذ 47 دقيقة
أفضل شركات التداول في قطر
شركات وأعمال
|
منذ2 ساعة
الحنيطي ونظيره البرازيلي يبحثان التعاون العسكري
الغد الأردني
|
منذ3 ساعة
الملك.. مسيرة عطاء وعمل دؤوب لحفظ مكانة الأردن البارزة إقليميا ودوليا
الغد الأردني
|
منذ3 ساعة
"المحامين": مقترحات لتعديل قانون التنفيذ جراء الحاجة الاقتصادية والقانونية الملحة
الغد الأردني
|
منذ3 ساعة
مطالبات قضائية بإيقاف عرض بقية حلقات مسلسل نعمة الافوكاتو
فنون
|
21 آذار 2024
الحكومة تحدد عطلة عيد الفطر
أخبار محلية
|
17 آذار 2024
راتب عموتة الجديد 7 أضعاف عن ما كان يتقاضاه مع النشامى
أخبار النجوم
|
24 حزيران 2024
20 ألفا في "جيب" النشامى.. عموتة يصل المغرب.. أبو زمع يرفض عرض النجمة اللبناني
أخبار النجوم
|
13 شباط 2024
ما هي الغرامات المشمولة بالعفو العام؟
أخبار محلية
|
17 نيسان 2024
تحذير من الأمن العام للمواطنين
آخر الأخبار
|
18 نيسان 2024
افكار و مواقف
سردية الرفاعي في هذا التوقيت
ماهر أبو طير
|
اليوم
الاحتلال.. التطرف سيد الموقف
محمود خطاطبة
|
اليوم
الذكاء الاصطناعي الإسرائيلي ودوره الفتاك في غزة
حسني عايش
|
اليوم
أين نشرة وزارة المالية؟
سلامة الدرعاوي
|
اليوم
الانتخابات التشريعية في المملكة المتحدة
معاذ وليد أبو دلو
|
اليوم
طوفان ترامب القادم
د.منذر الحوارات
|
اليوم
عقلنة الحوار العام مصلحة عليا
تمارا خزوز
|
اليوم
ترجمات
المستوطنون ينفذون فعليا خطة سموتريتش لضم الضفة الغربية
ترجمات
|
منذ5 ساعة
الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي أزمة يتم تجاهلها
ترجمات
|
منذ5 ساعة
نحن إسرائيليون ندعو الكونغرس إلى عدم دعوة نتنياهو
ترجمات
|
منذ5 ساعة
لماذا ليست لدى نتنياهو خطة لـ"اليوم التالي" في غزة؟
ترجمات
|
30 حزيران 2024
البكاء على بابل.. حوار مع آفي شلايم
ترجمات
|
29 حزيران 2024
كيف سيبدو النظام الدولي إذا تحقق نهج "أميركا أولا"؟
ترجمات
|
28 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
قصة أردنية
رحم الله شهداء الوطن والعطاء..
25 حزيران 2024
الكندشن
30 حزيران 2024
الدايت
29 حزيران 2024
قاعد
28 حزيران 2024
الديمقراطية
27 حزيران 2024