الاحتلال يقتحم مناطق عدة في جنين

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وذكرت مصادر أمنية ومحلية لوكالة "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي عرابة وكفر راعي، وقريتي فقوعة وفحمة، وشنت حملة تفتيش واسعة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.