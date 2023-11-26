الأحد 26 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يلقي 40 ألف طن متفجرات في غزة

قصف إسرائيلي عنيف على غزة في حرب الإبادة التي بدأت منذ 7 أكتوبر 2023
قصف إسرائيلي عنيف على غزة في حرب الإبادة التي بدأت منذ 7 أكتوبر 2023
قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، إن التهدئة كشفت حجم المجزرة الكبيرة التي ارتكبها الاحتلال.

وأضاف معروف لـ"الجزيرة نت": قوات الاحتلال خلفت دمارا كبيرا في البنية التحتية والمنازل، وألقت 40 ألف طن من المتفجرات على القطاع.اضافة اعلان

وتابع: جرائم الاحتلال وقعت بعيدا عن أعين الكاميرات، والتواصل مع العالم الخارجي صعب.

وأشار إلى أن"ثلث سكان القطاع لم يحصلوا على المستلزمات الأساسية، وكل المؤسسات الدولية غائبة عن القطاع، مشددا على حاجتهم إنشاء مستشفى ميداني كبير.

وأكد معروف أن مستشفى الشفاء يفتقر إلى جميع الإمكانيات وبات غير صالح للاستخدام، مشددا على أن ادعاءات الاحتلال بشأن مستشفى الشفاء استغباء لوسائل الإعلام.

وأوضح أن "القنابل التي استخدمها الاحتلال مؤخرا لم تستخدم من قبل".

وأردف: مئات من الشهداء دفنوا في أماكن استشهادهم، والدمار الذي خلفه الاحتلال يعكس رغبته بجعل غزة غير صالحة للعيش.

واستكمل": عدد الأطفال الذين قتلوا بغزة يفوق عددهم في كل الصراعات بالعالم العام الماضي.
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