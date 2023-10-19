الاحتلال يمسح عائلات من السجل المدني.. ونشطاء يدونوها (أسماء)

رصد: الغد الإلكتروني

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المجازر التي ارتكبت بحق أكثر من عائلة في غزة، رفع عدد العائلات التي حذفت من السجل المدني لأكثر 47 عائلة كاملة حسب آخر إحصائية صدرت في وكالة وفا الفلسطينية.صحفيون ومعنيون أكدوا أن محاولة حصر أسماء الشهداء وعائلاتهم الذين ارتقوا بالقصف العنيف والمتواصل على عديد المناطق في قطاع غزة، أمر صعب خصوصا في ظل هجمية الاحتلال المستمرة.ولا تزال طائرات الاحتلال تكثف من غاراتها في مناطق عدة من بينها؛ خان يونس ورفح وحي الشجاعية ومستشفى المعمداني، والزيتون، دير البلح، حي الرمال.ولأن من المهم أن نحافظ على تاريخ تلك العائلات ونضالاتهم، ومحاولة الاحتلال طمس الهوية الفلسطينية بالمنطقة، بدأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في تحديد بعض أسماء العائلات ورصدها.ومع أن الجهات الرسمية الفلسطينية تقوم بحصر أسماء تلك العائلات بعد انتهاء الحرب على غزة، إلا أن نشطاء اعتبروا من واجبهم نقل أسماء العائلات كي لا يتم نسيانهم.فيما رصدت الغد بعض أسماء العائلات المتداولة على صفحات النشطاء الفلسطينيين؛ ليتسنى للعالم التعرف على همجية الاحتلال في محاولاته طمس التاريخ الفلسطيني بالقصف المباشر على البيوت وساكنيها، حيث شطبت عائلات بأكملها من السجل المدني.اسم العوائل وعدد الشهداء1 مجزرة عائلة ابونعمة 12 شهيد2 مجزرة عائلة الدلو 25 شهيد3 مجزرة عائلة السرحي 17 شهيد4 مجزرة عائلة طافش 5 شهداء5 مجزرة عائلة رجب 8 شهداء6 مجزرة عائلة جندية 17 شهيد7 مجزرة عائلة الغول 11 شهيد8 مجزرة عائلة الدهشان 12 شهيد9 مجزرة عائلة العرعير 9 شهداء10 مجزرة عائلة فروانة 10 شهداء11 مجزرة عائلة سليم 8 شهداء12 مجزرة عائلة غباين 21 شهيد13 مجزرة عائلة عمار 10 شهداء14 مجزرة عائلة حجازي 13 شهيد15 مجزرة عائلة ملكة 26 شهيد16 مجزرة عائلة الاي 8 شهداء17 مجزرة عائلة جادالله 9 شهداء18 مجزرة عائلة حرارة 4 شهداء19 مجزرة عائلة الدوس 10 شهداء20 مجزرة عائلة عاشور 14 شهيد21 مجزرة عائلة ابوتوهة 16 شهيد22 مجزرة عائلة الغزالي 8 شهيد23 مجزرة عائلة سكيك 12 شهيدولم يتم التحقق بعد من أسماء العوائل الأخرى، لصعوبة الحصر والتعداد والتأكد، كما يؤكد النشطاء بسبب القصف الهمجي والمكثف على أهل غزة دون توقف.فيما نشرت صفحات مختصة بالشأن الفلسطيني والتوثيق، أسماء عائلة كاملة تم قصفها ومسحهم من السجل المدني وهي عائلة شهاب، والشهداء من العائلة التي لن تمحى من ذاكرة الفلسطينيين هم:صالح عمر شهابأنس صالح شهابروان صالح شهابجنان صالح شهابصالح شهابزوجته آمنة عبد الرحمن شهابآسيا عبد الرحمن شهابعمر مصطفى عمر شهاباحمد مصطفى شهابمحمد مصطفى شهابعبد الرحمن شهاب ابو أحمدمحمد عبد الرحمن شهابخوله عمر شهابأسامة محمد شهابإسراء محمد شهابجود محمد شهابأحمد عبد الرحمن شهابسعاد احمد شهابعبدالرحمن احمد شهابقاسم احمد شهاب(مصاب)لينا احمد شهابسعاد ربيع شهابالحجة حليمة هنية (شهاب)اسماء ربيع شهابالأسير عبد الرحمن ربيع شهابمنى عبد ربه (شهاب)بلال عبد الرحمن شهابلوتس عبد الرحمن شهابريتا عبد الرحمن شهابايناس خطاب شهابعبدالله عمر شهاب