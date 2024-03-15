الاحتلال يمنع فلسطينيين من المرور للصلاة بالأقصى

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الاحتلال أعاد آلاف المصلين من الضفة ولم يسمح لهم بالوصول إلى المسجد الأقصى المبارك لتأدية صلاة الجمعة الأولى من رمضان لهذا العام، بحجة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة.

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ونقلت منصات فلسطينية شهادة لمسنة بشأن منع قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من كبار السن من عبور الحاجز، وقالت المسنة "هذا أقصانا، وما رح نرجع ولو بظل للمغرب على الحاجز".



يأتي ذلك فيما أظهرت صورة مؤثرة مسنا فلسطينيا يجلس وحيدا على الحجر موجها نظره إلى المعبر بعد أن منعته قوات الاحتلال من تجاوزه للعبور إلى الأقصى.



