الاحتلال ينقل الأسير مروان البرغوثي من العزل الانفرادي في "ريمونيم" إلى عزل "الرملة"

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، إنّ إدارة مصلحة سجون الاحتلال نقلت الأسير، مروان البرغوثي، من العزل الانفرادي في سجن "ريمونيم" إلى العزل الانفرادي في سجن "الرملة".

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وأضاف فارس في بيان صحافي، اليوم الأحد، أنّ نقل الأسير البرغوثي، يأتي بعد تصريحات الوزير الإسرائيلي ايتمار بن غفير مؤخراً حول قضية عزله، وهو ما رأى أنها "محاولة جديدة للاستعراض أمام الرأي العام الإسرائيلي"، خصوصاً أنّ هذه التصريحات تأتي بعد مرور نحو شهرين على نقله من سجن "عوفر" إلى العزل الانفرادي في "أيالون- الرملة"، ثم إلى عزل "ريمونيم".



وأوضح أنّ عمليات النقل الواسعة والعزل الجماعي والانفرادي التي تنتهجها سلطات الاحتلال تأتي في إطار تصعيد "استهداف كافة الأسرى بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وقيادات الحركة الوطنية الأسيرة إلى جانب عمليات التعذيب الممنهجة".



كما أشار إلى أنّ عمليات النقل المتكررة للبرغوثي في العزل الانفرادي في ظل استمرار منع المحامين من زيارته تثير خشية حقيقية على حياته، خصوصاً أنّ ذلك يترافق مع عمليات تحريض مباشرة ومستمرة عليه في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وأكّد فارس أنّ استهداف البرغوثي بإجراءات العزل الانفرادي والتنكيل والاعتداءات، لن تنَل من عزيمته وإرادته الراسخة بحتمية الحرية وتقرير المصير.



وفي الختام دعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين المؤسسات الدولية والجهات المحلية ذات الصلة إلى "الوقوف عند مسؤولياتها والإسراع في العمل على زيارة السجون"، و"وقف كل الإجراءات والانتهاكات غير المسبوقة بحق الأسرى".



مروان البرغوثي سياسي وقيادي بارز في حركة فتح، شارك في الانتفاضة الأولى 1987، وكان أحد أبرز وجوه الانتفاضة الثانية 2000، اعتقل وأبعد أكثر من مرة، وتعرض لمحاولات اغتيال إسرائيلية فاشلة، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة 5 مرات.



ظل البرغوثي مطارداً حتى اعتقله الاحتلال الإسرائيلي من رام الله يوم 15 نيسان/أبريل 2002 ويقبع في سجون الاحتلال منذ ذلك العام وحتى اليوم.



كتب البرغوثي داخل زنزانته عدة مؤلفات، وتمكن من تسريبها ونشرها خارج السجن، ومنها: ألف يوم في زنزانة العزل الانفرادي.



كما سرب يوم 18 نيسان/أبريل 2017 -بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني- مقالاً نشر في "نيويورك تايمز"، تحدث فيه عن "وحشية الممارسات الإسرائيلية" داخل السجون.

إضافةّ إلى رسالة الدكتوراه الخاصة به، التي حملت عنوان "الأداء التشريعي والسياسي للمجلس التشريعي الفلسطيني ومساهمته في العملية الديمقراطية في فلسطين من 1996 إلى 2006". -الميادين

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