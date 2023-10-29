الأحد 29 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يهدد بقصف مستشفى يضم 14 ألف نازح في غزة

الاحتلال يستهدف سيارات إسعاف في غزة
الاحتلال يستهدف سيارات إسعاف في غزة
قال الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة محمد أبو مصبح: تلقينا تهديدا من قوات الاحتلال بإخلاء مستشفى القدس بغزة فورا لأنهم سيقصفونه.

وأضاف أبو مصبح: هناك 14 ألف نازح في مستشفى القدس ونحن قلقون من تهديدات الاحتلال بقصفه.اضافة اعلان

وتابع: من الصعب جدا إخلاء مستشفى القدس لوجود مئات المصابين فيه.

ونقلا عن قناة "الجزيرة"، أردف أبو مصبح: التهديد الإسرائيلي بقصف مستشفى القدس مخالف للقوانين الدولية.

من جهته، قال الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في غزة محمود بصل: فوجئنا بحجم الدمار وعدد الجثث بعد عودة الاتصالات.

وأضاف بصل: فرقنا انتشلت 30 شخصا في شمال غزة من تحت الأنقاض.

وتابع: بعض أفراد طواقمنا استشهدوا أثناء تلبيتهم نداء الواجب وتوجههم لأماكن القصف.

وأردف: هناك عدد كبير من الشهداء تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة لصعوبة الوصول إليهم.

واستكمل الناطق باسم الدفاع المدني بغزة: طواقمنا تتعامل في الدقيقة الواحدة مع نحو 20 استهدافا.

وزاد: المواطنون أبلغونا بوجود أصوات تحت الأنقاض حتى الآن.

وشدد بصل على ضرورة إدخال فرق إنقاذ عربية للمساعدة في عملياتنا.

وأكد أن المستشفيات وصلت لأكثر من طاقتها القصوى وبعض الجرحى يعالجون على الأرض.

وقال: نحن مقبلون على كارثة كبيرة إذا لم يتم إدخال الوقود بشكل فوري.
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