الاحتلال يهدد بقصف مستشفى يضم 14 ألف نازح في غزة

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قال الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة محمد أبو مصبح: تلقينا تهديدا من قوات الاحتلال بإخلاء مستشفى القدس بغزة فورا لأنهم سيقصفونه.وأضاف أبو مصبح: هناك 14 ألف نازح في مستشفى القدس ونحن قلقون من تهديدات الاحتلال بقصفه.وتابع: من الصعب جدا إخلاء مستشفى القدس لوجود مئات المصابين فيه.ونقلا عن قناة "الجزيرة"، أردف أبو مصبح: التهديد الإسرائيلي بقصف مستشفى القدس مخالف للقوانين الدولية.من جهته، قال الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في غزة محمود بصل: فوجئنا بحجم الدمار وعدد الجثث بعد عودة الاتصالات.وأضاف بصل: فرقنا انتشلت 30 شخصا في شمال غزة من تحت الأنقاض.وتابع: بعض أفراد طواقمنا استشهدوا أثناء تلبيتهم نداء الواجب وتوجههم لأماكن القصف.وأردف: هناك عدد كبير من الشهداء تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة لصعوبة الوصول إليهم.واستكمل الناطق باسم الدفاع المدني بغزة: طواقمنا تتعامل في الدقيقة الواحدة مع نحو 20 استهدافا.وزاد: المواطنون أبلغونا بوجود أصوات تحت الأنقاض حتى الآن.وشدد بصل على ضرورة إدخال فرق إنقاذ عربية للمساعدة في عملياتنا.وأكد أن المستشفيات وصلت لأكثر من طاقتها القصوى وبعض الجرحى يعالجون على الأرض.وقال: نحن مقبلون على كارثة كبيرة إذا لم يتم إدخال الوقود بشكل فوري.