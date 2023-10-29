الاحتلال يهدد بقصف مستشفى يضم 14 ألف نازح في غزة

وأضاف أبو مصبح: هناك 14 ألف نازح في مستشفى القدس ونحن قلقون من تهديدات الاحتلال بقصفه.
وتابع: من الصعب جدا إخلاء مستشفى القدس لوجود مئات المصابين فيه.
ونقلا عن قناة "الجزيرة"، أردف أبو مصبح: التهديد الإسرائيلي بقصف مستشفى القدس مخالف للقوانين الدولية.
من جهته، قال الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في غزة محمود بصل: فوجئنا بحجم الدمار وعدد الجثث بعد عودة الاتصالات.
وأضاف بصل: فرقنا انتشلت 30 شخصا في شمال غزة من تحت الأنقاض.
وتابع: بعض أفراد طواقمنا استشهدوا أثناء تلبيتهم نداء الواجب وتوجههم لأماكن القصف.
وأردف: هناك عدد كبير من الشهداء تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة لصعوبة الوصول إليهم.
واستكمل الناطق باسم الدفاع المدني بغزة: طواقمنا تتعامل في الدقيقة الواحدة مع نحو 20 استهدافا.
وزاد: المواطنون أبلغونا بوجود أصوات تحت الأنقاض حتى الآن.
وشدد بصل على ضرورة إدخال فرق إنقاذ عربية للمساعدة في عملياتنا.
وأكد أن المستشفيات وصلت لأكثر من طاقتها القصوى وبعض الجرحى يعالجون على الأرض.
وقال: نحن مقبلون على كارثة كبيرة إذا لم يتم إدخال الوقود بشكل فوري.