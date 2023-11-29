الاحتلال يواصل اقتحام جنين وقصف منازله واعتقال سكانه

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واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، اقتحام مدينة جنين ومخيمها وسط قصف استهدف عددا من المنازل والمركبات، وتسبب بدمار للبنية التحتية وممتلكات المواطنين، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات عنيفة أسفرت عن إصابة واعتقال عدد من المواطنين.وأفاد مدير مستشفى الرازي فواز حماد، في بيان، بارتفاع حصيلة العدوان من المصابين إلى 6 بينهم طفلان برصاص الاحتلال، فيما اعتقلت قوات الاحتلال مصابا من داخل مركبة الإسعاف أمام مستشفى جنين الحكومي.وقالت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين، في بيان، إن قوات الاحتلال شنت حملة مداهمات واسعة للمنازل في الحي الشرقي أدت إلى مواجهات عنيفة، موضحة أن جرافات الاحتلال ما تزال تواصل تدمير البنية التحتية في المدينة، لا سيما في حيي الدمج والسمران وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة، حيث أجبرت المواطنين في حي الدمج على مغادرة منازلهم تحت تهديد السلاح.وعلى صعيد متصل، قصفت المسيرات الإسرائيلية بصواريخ "الأنيرجا" منازل ومركبات في المخيم، كما واصلت الجرافات تدمير البنية التحتية من شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والشوارع.وقال مدير مستشفى ابن سينا وسام بكر إن قوات الاحتلال واصلت محاصرتها للمستشفى، ومنعت الجرحى والمرضى من الوصول إليه.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مدينة جنين ومخيمها منطقة عسكرية مغلقة ونشر قواته بتعزيزات كبيرة في عدة أحياء.إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عشرات الفلسطينيين خلال حملة اقتحامات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.وقال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل بمناطق متفرقة في الضفة واعتقلت 50 فلسطينيا، حيث عبثت بمحتويات المنازل وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات. (بترا)