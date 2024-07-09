 
الخميس 11 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يواصل منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة

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جنديان من قوات الاحتلال الإسرائيلي يقفان أمام شاحنات المساعدات

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جريمة منع إدخال المساعدات والغذاء إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر بشكل كامل منذ 64 يوماً بشكل متواصل، في إطار تعميق المجاعة واستمرار جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق المدنيين والأطفال والنساء للشهر العاشر على التوالي.

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وأكد المكتب في بيان صحفي اليوم أن الاحتلال يعمل على تصاعد سياسة التجويع في محافظات قطاع غزة وبشكل عميق في محافظتي غزة والشمال، من خلال إغلاق معابر المساعدات الإنسانية واستهداف مخازن الأغذية ومرافق إنتاجها، في خرق واضح لكل المواثيق الدولية.


وأشار إلى إن تعميق الاحتلال الإسرائيلي للمجاعة في قطاع غزة يُخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي ينص على حق الحصول على الغذاء، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي ينص على حق التحرر من الجوع، والواقع يؤكد أن الاحتلال لم يتخذ التدابير اللازمة لتوفير الغذاء والتخفيف من أثر الجوع في محافظات قطاع غزة.


وأضاف أن القوانين الدولية تحظر تجويع المدنيين كوسيلة للحرب أو القتال أثناء النزاعات الدولية المسلحة وغير الدولية، وهذا الحظر يتم انتهاكه من قبل الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة، إذ يُعرضهم للجوع من خلال حرمانهم من مصادر الطعام وإمداداته.


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