الأحد 15 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الانتقادات للحكومة والجيش الإسرائيلي تتصدر عناوين الصحف العبرية

الانتقادات للحكومة والجيش الإسرائيلي تتصدر عناوين كبريات الصحف العبرية
الانتقادات للحكومة والجيش الإسرائيلي تتصدر عناوين الصحف العبرية
تعرضت الحكومة الإسرائيلية وقيادة الجيش لموجة انتقادات واسعة في ظل غياب هدف واضح لعملية "السيوف الحديدية"، التي أطلقتها تل أبيب ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها "حماس".اضافة اعلان

وذكرت مراسلتنا، أن هذه الانتقادات تصدرت العناوين الرئيسية لصحيفة "يسرائيل هيوم" في اليوم التاسع لعملية "السيوف الحديدية"، حيث كان العنوان الرئيسي للصحيفة اليوم: "مطلوب هدف واضح وفوري".

ووفقا للصحيفة، فإن القيادة الإسرائيلية لم تحقق أي أهداف واضحة وحاسمة لهذه الحرب، وكل ما حققته هو اغتيال عدد من من قادة "حماس".


وكثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على قطاع غزة مستهدفة منازل المدنيين في مناطق متفرقة في القطاع، ما خلف مئات القتلى والجرحى والعدد في ازدياد مستمر، في أكبر مجزرة إسرائيلية بحق سكان القطاع المحاصر منذ العام 2014.

ويعاني القطاع المحاصر من كارثة إنسانية وسط نقص في المواد الغذائية والماء والأدوية، واكتظاظ المستشفيات بالجرحى والمصابين.

وأمر الجيش الإسرائيلي مستشفيات قطاع غزة في مناطق شمال ووسط القطاع، بالإخلاء الفوري لمرافقها من المرضى والمصابين.

وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي مساء السبت بدء المرحلة الثانية من الهجوم على قطاع غزة، وتنفيذ مجموعة واسعة من الخطط العملياتية، التي تشمل هجوما مشتركا ومنسقا من الجو والبحر والبر على القطاع.

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، قابلتها إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.

وأسفرت الغارات المتواصلة منذ السبت عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي في القطاع. RT

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