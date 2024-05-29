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الأربعاء 29 أيار 2024
4:03 م
البرازيل تسحب سفيرها من "إسرائيل"
البرازيل تسحب سفيرها من "إسرائيل"
أعلنت البرازيل اليوم الأربعاء، سحب سفيرها لدى الكيان الصهيوني.
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