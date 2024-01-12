الجمعة 12 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

البرازيل قلقة من تصريحات إسرائيلية بشأن تهجير سكان غزة

تهجير أهالي غزة
تهجير أهالي غزة

عمان - الغد - أبدت الحكومة البرازيلية قلقها بشان التصريحات الأخيرة الصادرة عن السلطات الحكومية الإسرائيلية التي ترغب في تشجيع هجرة السكان الفلسطينيين من قطاع غزة إلى بلدان أخرى، فضلاً عن إعادة إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في تلك الأراضي.اضافة اعلان
ومن خلال اقتراح إجراءات تشكل انتهاكا للقانون الدولي، فإن التصريحات بهذه الخطورة تعمق التوترات وتقوض احتمالات تحقيق السلام في المنطقة.
وتؤكد البرازيل من جديد دفاعها عن الحل القائم على وجود دولتين، مع قيام دولة فلسطينية قادرة على البقاء اقتصاديا تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، في سلام وأمن، ضمن حدود متفق عليها ومعترف بها دوليا.
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