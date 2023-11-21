الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

البرغوثي: اتفاق الهدنة سيكون انتصارا للشعب الفلسطيني

مصطفى البرغوثي
مصطفى البرغوثي
قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، الثلاثاء، إن إتمام اتفاق الهدنة سيكون انتصارا للشعب الفلسطيني لأن الاحتلال لم يستطع أن يفرض شروطه ويحرّر أسراه بالقوة كما توعد.اضافة اعلان

وأعلن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، إسماعيل هنية، عن الاقتراب "من التوصل لاتفاق هدنة" مع إسرائيل.

وقال هنية في رسالة مقتضبة نشرها حساب حماس على تطبيق تلغرام إنّ "الحركة سلّمت ردّها للإخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصّل لاتفاق الهدنة".

عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق قال في مقابلة تلفزيونية، اقتربنا بشكل أكبر من التوصل لاتفاق هدنة، ونأمل أن يتم ذلك قريبا، مشيرا إلى أنه كان هناك مماطلة في الأيام الماضية من قبل الاحتلال الإسرائيلي لإتمام اتفاق الهدنة وخاصة من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأكد الرشق أن المقاومة الفلسطينية موحدة في الميدان والسياسة واتفاق الهدنة سيشمل الجميع.

وبيّن أن الإفراج عن عدد متفق عليه من أسرى ومحتجزي الاحتلال من النساء والأطفال سوف يقابله الإفراج عن النساء والأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أنه في حال تم الإعلان عن اتفاق فسيكون مقبولا ومرضيا لنا وسيعبّر عن مطالب المقاومة، في الوقت الذي بيّن فيه أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول التفاوض في ظل العدوان لكسر المقاومة وهذا لم ولن يحدث.

وأضاف أنه لن نخوض في تفاصيل الاتفاق المرتقب حاليا وعند التوصل له ستعلن عنه قطر.

ولم ترد أي تفاصيل أخرى بشأن بنود الاتفاق المحتمل. لكن قال الرشق إنّ المفاوضات تركزت على مدة الهدنة وترتيبات توصيل المساعدات إلى غزة وتبادل المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس بسجناء فلسطينيين في إسرائيل.
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